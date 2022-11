Stand: 30.11.2022 22:51 Uhr Basketball: Nächste Pleite für ersatzgeschwächte Hamburg Towers

Die Towers Hamburg haben ihr Auswärtsspiel im Eurocup gegen Paris Basketball verloren. Der Basketball-Bundesligist unterlag den Franzosen am Mittwochabend nach einem guten Beginn mit 84:87 (43:33). Allerdings waren die Hanseaten ersatzgeschwächt und nur mit neun Spielern angetreten. Bester Werfer der Hanseaten war Yoeli Childs mit 17 Punkten. Für die Hamburger war es in dem europäischen Wettbewerb die dritte Niederlage in Serie. | 30.11.2022 22:45