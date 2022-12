Stand: 27.12.2022 14:48 Uhr Basketball Löwen Braunschweig verpflichten Spielmacher Myles

Die Basketball Löwen Braunschweig haben den Spielmacher Divine Myles verpflichtet. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner wird am Dienstag bereits in Braunschweig erwartet und soll den Tabellenletzten der Bundesliga bereits am 30. Dezember im letzten Ligaspiel des Jahres gegen Ratiopharm Ulm unterstützen. "Divine wird unserem Spiel insgesamt mehr Variabilität geben", sagte Löwen-Sportdirektor und Geschäftsführer Nils Mittmann. Der Point Guard hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. | 27.12.2022 14:30