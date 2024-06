Stand: 04.06.2024 11:28 Uhr Basketball: Schröder, Theis, Olinde und Hollatz im vorläufigen DBB-Kader für Olympia

Mit Kapitän Dennis Schröder, Daniel Theis, Louis Olinde und Justus Hollatz stehen vier gebürtige Norddeutsche im vorläufigen Aufgebot des Kaders von Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Das teilte der Deutsche Basketball-Bund (DBB) am Dienstag mit. Für den Auftakt in die Olympia-Vorbereitung bringt der Headcoach 16 Spieler zusammen - darunter auch alle Weltmeister von Manila. Nicht mit dabei ist hingegen Jonas Wohlfarth-Bottermann von Basketball-Bundesligist Hamburg Towers. | 04.06.2024 11:28