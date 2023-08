Stand: 02.08.2023 13:25 Uhr Basketball: Hamburger Olinde verlängert bei Alba Berlin

Nationalspieler Louis Olinde hat sich langfristig zu Basketball-Bundesligist Alba Berlin bekannt. Der gebürtige Hamburger unterschrieb einen neuen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26. Das gaben die Berliner am Mittwoch bekannt. "Berlin ist in den letzten drei Jahren zu meiner zweiten Heimat geworden", sagte Olinde, der in dieser Zeit mit Alba zwei Meisterschaften sowie den Gewinn des BBL-Pokals feierte. Derzeit bereitet sich der Nationalspieler im erweiterten DBB-Kader auf die anstehende Weltmeisterschaft vor. | 02.08.2023 13:30