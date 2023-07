Stand: 12.07.2023 12:19 Uhr Basketball: Hamburg und Oldenburg verstärken sich

Basketball-Bundesligist Towers Hamburg verstärkt sich mit Center Aleksander Dziewa. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 2,07 Meter große polnische Nationalspieler kommt vom polnischen Vizemeister Slask Wroclaw in die Hansestadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Im EuroCup der Vorsaison war der 25-Jährige noch Gegenspieler der Hamburger. Liga-Rivale Baskets Oldenburg vermeldete ebenfalls am Mittwoch die Verpflichtung von Flügelspieler Brekkott Chapman vom japanischen B-League-Tream Koshigaya Alphas. Der 27-jährige US-Amerikaner war vor seiner Station in Fernost bereits drei Jahre in Deutschland, spielte zwei Saisons für Würzburg und eine für Heidelberg. | 12.07.2023 12:19