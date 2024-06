Stand: 18.06.2024 12:34 Uhr Basketball: Hamburg Towers wieder im Eurocup dabei

Die Basketballer der Hamburg Towers starten in der kommenden Saison zum vierten Mal in Folge beim Eurocup. Das teilte der Club am Dienstag mit. Neben Hamburg werden auch die Ulmer Basketballer teilnehmen. 20 Mannschaften aus 12 Ländern bilden das Teilnehmerfeld. Am 24. September beginnt die Eurocup-Saison. Der Eurocup und die Euroleague werden von einer privaten Organisation veranstaltet. Dabei ist die Liga-Platzierung nicht von Bedeutung. Die Towers hatten dei BBL-Saison als Zehnter abgeschlossen und waren in der Play-Ins an Ludwigsburg gescheitert. | 18.06.2024 12:22