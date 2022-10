Stand: 10.10.2022 17:56 Uhr Basketball: Hamburg Towers mit Schwung in den EuroCup

Mit dem Rückenwind von zuletzt zwei Siegen in der Basketball-Bundesliga gehen die Hamburg Towers in ihre erste Partie im EuroCup. Bei Buducnost Podgorica (Montenegro) steht das Team von Cheftrainer Raoul Korner am Mittwoch (19 Uhr) allerdings vor einer schweren Aufgabe. "Es herrscht eine große Vorfreude", sagte Korner in einer Pressekonferenz mit Blick auf den Auftaktgegner, den der Österreicher zu den Favoriten in der B-Gruppe zählt. | 10.10.2022 17:58