Stand: 26.06.2024 12:19 Uhr Basketball: Hamburg Towers lösen Vertrag mit Lukas Meisner auf

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat den Vertrag mit dem vierfachen deutschen Nationalspieler Lukas Meisner aufgelöst. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, spielt der 28-Jährige in den Planungen von Trainer Benka Barloschky für die Saison 2024/2025 keine Rolle. Meisner war 2021 von den Basketball Löwen Braunschweig zu den Towers gekommen. In den vergangenen drei Jahren kam der Forward auf 155 Pflichtspieleinsätze für die Hanseaten. | 26.06.2022 12:11