Stand: 19.06.2023 11:54 Uhr Real Madrid holt Ex-Hannoveraner Joselu zurück

Der spanische Fußballer Joselu wechselt zurück zum spanischen Erstligisten Real Madrid. Zwischen 2014 und 2015 spielte der 33 Jahre alte Stürmer bei Zweitligist Hannover 96, wo er in 30 Spielen für die Niedersachsen acht Tore erzielte. Bei Real Madrid hatte Joselu bereits zwei Jahre in der Jugend absolviert, er wechselt vorerst auf Leihbasis von Espanyol Barcelona für eine Saison zu den Königlichen. Nach seinen furiosen Auftritten in der Nations League wird er als Nachfolger des Weltklasse-Stürmers Karim Benzema gehandelt, der Real im Sommer verlassen hatte. | 19.06.2023 11:46