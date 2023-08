Stand: 08.08.2023 13:05 Uhr Basketball-EM 2025: DBB-Team erwischt machbare Quali-Gegner

Deutschland hat für die Qualifikation zur Basketball-Europameisterschaft 2025 machbare Aufgaben erwischt. Die Mannschaft um den gebürtigen Braunschweiger Dennis Schröder trifft in der Gruppe D auf Montenegro, Bulgarien und Schweden. Auf dem Papier geht das Team des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) als Favorit in die Qualifikation, die in drei Länderspielfenstern ausgetragen wird (19. bis 27. Februar 2024, 18. bis 26. November 2024, 17. bis 25. Februar 2025). Die drei bestplatzierten Teams aus jeder der acht Gruppen bekommen ein Ticket. Ausnahme sind die Staffeln mit den Co-Gastgebern Zypern, Finnland, Polen und Lettland. Hier qualifizieren sich der Gastgeber und die beiden anderen bestplatzierten Teams. Die EM findet vom 27. August bis 14. September 2025 statt. | 08.08.2023 13:05