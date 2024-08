Stand: 10.08.2024 14:47 Uhr Basketball: DBB-Kapitän Schröder will weitermachen, "bis ich 40 bin"

Der deutsche Basketball-Kapitän Dennis Schröder wird seine Karriere im Nationalteam auch nach den Olympischen Spielen fortsetzen. Dies erklärte der 30-Jährige nach dem verlorenen Bronze-Spiel gegen Serbien in Paris. "Coach, ich habe doch schon gesagt, dass ich spielen will, bis ich 40 bin", sagte der Braunschweiger nach dem 83:93 gegen den WM-Zweiten in der Pressekonferenz in Richtung des scheidenden Bundestrainers Gordon Herbert. Der Kanadier verlässt den Deutschen Basketball Bund (DBB) nach drei erfolgreichen Jahren. Ein Nachfolger steht bislang nicht fest. | 10.08.2024 14:38