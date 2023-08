Stand: 11.08.2023 12:09 Uhr Basketball-Bundesliga: Braunschweig startet gegen Oldenburg

In der Basketball-Bundesliga kommt es direkt am ersten Spieltag zu einem Nordduell: Die Löwen Braunschweig empfangen zum Auftakt den Vorjahresvierten aus Oldenburg (Freitag, 29. September, 18.30 Uhr). Zur selben Zeit gastieren die Rostock Seawolves bei den Merlins Crailsheim, die Hamburg Towers spielen bei den Riesen Ludwigsburg. Bereits am Donnerstag (28. September, 18.30 Uhr) empfängt Aufsteiger Rasta Vechta die Bamberg Baskets. | 11.08.2023 12:20