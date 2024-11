Stand: 09.11.2024 22:06 Uhr Basketball-Bundesliga: BG Göttingen unterliegt auch Heidelberg

Die BG Göttingen hat auch ihr sechstes Saisonspiel in der Basketball-Bundesliga (BBL) verloren. Die Niedersachsen unterlagen am Samstagabend den Academics Heidelberg mit 73:95 (37:41). In den ersten drei Vierteln boten die "Veilchen" den Gästen gut Paroli. Im letzten Abschnittt (18:33) hatten die Göttinger dann nicht mehr viel zuzusetzen. Erfolgreichster Schütze für die BG war Deion Hammond mit 14 Punkten. Ergebnisse und Tabelle BBL | 09.11.2024 22:05