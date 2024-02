Stand: 03.02.2024 13:57 Uhr Bahnrad: Hinze gewinnt Sprint-Turnier in Adelaide

Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze hat am zweiten Tag des Nationen-Cups in Adelaide/Australien das Turnier der Sprinterinnen gewonnen. Im Finale setzte sich die gebürtige Hildesheimerin nach drei Läufen gegen die Japanerin Mina Sato durch. Für Lea Sophie Friedrich, gebürtig aus dem mecklenburgischen Dassow, war im Viertelfinale gegen Hinze Endstation. "Emma hatte heute einen ganz starken Tag", sagte Jan van Eijden. Der Bundestrainer war jedoch auch mit der Leistung der angeschlagenen Friedrich zufrieden: "Ihr ging es nach der Anreise nicht so gut, aber was sie heute gezeigt hat, war sehr ordentlich." | 03.02.2022 13:57