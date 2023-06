Stand: 18.06.2023 19:23 Uhr Bahnrad-DM: Hinze rast zu viertem Titel

Emma Hinze aus Hildesheim hat bei den 136. deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in Cottbus am Sonntag auch den Sprintwettbewerb gewonnen. Die sechsmalige Weltmeisterin, die zuvor schon im Keirin, Zeitfahren und Teamsprint triumphiert hatte, siegte im Finale in Cottbus gegen ihre Nationalmannschaftskollegin Lea Sophie Friedrich (Dassow) nach Rückstand mit 2:1 Läufen. Bereits im Vorjahr hatte sich Hinze alle vier Goldmedaillen gesichert. | 18.06.2023 19:23