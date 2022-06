Stand: 21.06.2022 15:03 Uhr Bad Homburg: Kerber mit Verspätung im Achtelfinale

Nach dem Abbruch ihrer Erstrundenpartie am Montag hat Titelverteidigerin Angelique Kerber am Dienstag die zweite Runde beim Rasentennis-Turnier in Bad Homburg erreicht. Die 34 Jahre alte Kielerin gewann 6:2, 6:2 gegen Anastasia Gasanowa aus Russland. Im Achtelfinale geht es für Kerber nun gegen Lucia Bronzetti (Italien). | 21.06.2022 15:00