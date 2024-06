Stand: 11.06.2024 13:28 Uhr BG Göttingen verpflichtet Ludwigsburger Guard Deion Hammond

Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat den US-Amerikaner Deion Hammond von den Riesen Ludwigsburg verpflichtet. Wie der Club am Dienstag bekannt gab, erhält der 25 Jahre alte Guard einen Ein-Jahres-Vertrag. Hammond, der schon in Rumänien und den Niederlanden spielte, absolvierte 21 Bundesliga-Spiele in Ludwigsburg. Dabei erzielte er durchschnittlich 5,8 Punkte. Zuvor hatten die "Veilchen" bereits Collin Welp von den Würzburg Baskets geholt. | 11.06.2024 13:27