BBL veröffentlicht Spielplan: Towers zuerst gegen Berlin, danach zum FC Bayern

Den Hamburg Towers steht in der neuen Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) ein hammerhartes Auftaktprogramm bevor. Das ergab die Veröffentlichung der Spielpläne am Donnerstag. Die Hamburger starten am 22. September mit einem Heimspiel gegen Alba Berlin und treten danach beim Double-Gewinner Bayern München an. Von den Nordteams muss am ersten Spieltag nur Braunschweig auswärts (in Bamberg) ran. Oldenburg empfängt Heidelberg, Vechta trifft auf Bonn und Göttingen spielt gegen Frankfurt. Spielplan | 01.08.2024 12:18