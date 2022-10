Stand: 28.10.2022 20:42 Uhr BBL: Vierter Sieg in Folge für die Hamburg Towers

Die Towers Hamburg bleiben in der Basketball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Das Team von Coach Raoul Korner kam am Freitagabend bei Brose Bamberg zu einem 76:66 (39:37)-Sieg. Es war nach der Auftaktniederlage bei Alba Berlin der vierte Sieg in Folge für die Hanseaten. Ex-Meister Bamberg kassierte dagegen die fünfte Niederlage. Bester Towers-Werfer war Kendale McCullum mit 27 Punkten. | 28.10.2022 20:40