Stand: 19.10.2024 20:26 Uhr BBL: Vechta unterliegt Frankfurt, Oldenburg deklassiert Ulm

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat am vierten Spieltag die dritte Saisonniederlage kassiert. Die Niedersachsen unterlagen den Skyliners Frankfurt am Sonnabend in eigener Halle mit 74:80 (35:42). Bester Werfer bei Vechta war Tyger Campbell mit 23 Punkten. Durch die Niederlage steht das Team weiter auf Rang 17. Besser erging es den Baskets Oldenburg, die den bislang ungeschlagenen Tabellenführer Ulm mit 93:66 (46:29) deklassierten. Geno Crandall erzielte mit 22 die meisten Oldenburger Punkte. Ergebnisse und Tabelle | 19.10.2024 20:36