BBL: Vechta gewinnt Derby gegen Oldenburg, Göttingen verliert

Rasta Vechta hat in der Basketball-Bundesliga das Niedersachsen-Derby gegen den großen Nachbarn Baskets Oldenburg gewonnen. Im letzten Spiel des Jahres besiegte der Tabellenneunte die Oldenburger mit 98:91 (59:41). Herausragender Werfer der Begegnung war Oldenburgs Justin Jaworski mit 31 Punkten. Für Vechta war Brandon Randolph mit 23 Zählern am erfolgreichsten. Die BG Göttingen verlor in Bonn mit 67:80 (27:47). Ergebnisse und Tabelle BBL | 29.12.2024 18:37