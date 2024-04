Stand: 20.04.2024 22:09 Uhr BBL: Siege für Hamburg, Oldenburg und Rostock

Im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga ist den Hamburg Towers nach zuvor vier Niederlagen in Serie wieder ein Erfolg geglückt. Am Sonnabend bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky die Riesen Ludwigsburg vor 3.025 Zuschauern in der Inselpark Arena mit 89:84 (48:46) und verteidigte mit dem 14. Sieg im 29. Punktspiel Rang zehn in der Tabelle. Ein Rang vor den Hamburgern stehen die Baskets Oldenburg, die die Löwen Braunschweig 87:66 (37:46) bezwangen. Die Rostock Seawolves gewannen in Würzburg 95:86 (43:43). | 20.04.2024 22:09