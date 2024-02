Stand: 14.02.2024 22:33 Uhr BBL: Seawolves verlieren gegen Rasta Vechta, Oldenburg siegt

Der Negativlauf der Rostock Seawolves in der Basketball Bundesliga (BBL) hält an. Am Mittwochabend unterlagen die Mecklenburger im Nordduell Aufsteiger Rasta Vechta mit 77:92 (45:45). Derrick Alston Jr. war mit 25 Punkten bester Werfer der Partie, für Vechta erzielte Ryan Schwieger 18 Zähler. Während die Niedersachsen als Tabellenfünfter weiter klar auf Play-off-Kurs sind, können die Rostocker als 14. das Saisonfinale praktisch abhaken. Die Baskets Oldenburg feierten einen 80:58 (48:27)-Heimsieg gegen die Merlins Crailsheim. DeWayne Russel war mit 18 Punkten bester Werfer. | 14.02.2024 22:33