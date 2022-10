Stand: 23.10.2022 17:09 Uhr BBL: Seawolves-Erfolgsserie hält auch in Göttingen

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben ihre Erfolgsserie in der Bundesliga (BBL) fortgesetzt. Der Aufsteiger setzte sich am Sonntag im Nordduell bei der bislang ebenfalls ungeschlagenen BG Göttingen mit 95:92 (49:46) durch, feierte im vierten Saisonspiel den vierten Sieg und steht gemeinsam mit Meister Alba Berlin an der Tabellenspitze der BBL. Derrick Alston Jr. war mit 22 Punkten bester Werfer der Seawolves, für Göttingen erzielte Rayshaun Hammmonds (18) die meisten Punkte. | 23.10.2022 17:08