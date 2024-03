Stand: 02.03.2024 22:06 Uhr BBL: Rostock Seawolves und Rasta Vechta verlieren

Die Krise der Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga geht weiter. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held beim MBC in Weißenfels mit 102:106 (49:53) und kassierte damit die neunte Niederlage in Serie. Nach 21 Partien trennen die Norddeutschen nun nur noch zwei Siege von den Merlins Crailsheim, die in der Tabelle den ersten Abstiegsrang belegen. Rasta Vechta unterlag den Riesen Ludwigsburg mit 72:86 (46:40). Ergebnisse und Tabelle | 02.03.2022 22:04