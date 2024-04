Stand: 24.04.2024 22:04 Uhr BBL: Rostock Seawolves nach Pleite gegen Alba Berlin weiter in Not

Die Rostock Seawolves haben im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga (BBL) erneut eine Überraschung gegen ein Topteam verpasst - und sind somit weiter in Not. Am Mittwochabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held bei Alba Berlin mit 74:91 und kassierte die 21. Niederlage im 29. Punktspiel. Damit fielen die Mecklenburger auf den 16. Tabellenplatz zurück und liegen nur noch einen Sieg vor dem direkten Verfolger Crailsheim. Beste Werfer aufseiten der Gäste waren mit je 13 Punkten Sid Marlon-Theis und Robin Amaize.