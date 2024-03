Stand: 18.03.2024 21:55 Uhr BBL: Rasta Vechta schlägt Meister Ulm erneut

Rasta Vechta hat am Montagabend in der Basketball-Bundesliga (BBL) auch das zweite Duell mit Meister Ulm in dieser Saison für sich entscheiden können. Der Aufsteiger bezwang den Titelverteidiger vor heimischer Kulisse mit 86:81 (43:48). Ausschlaggebend für den Erfolg war eine starke Leistung im Schlussviertel, das die Niedersachsen mit 24:13 gewannen. In der Hinrunde hatte Vechta in Ulm mit 106:102 nach Verlängerung triumphiert. Rasta, für das Joschka Ferner (17 Punkte) erfolgreichster Schütze war, zementierte durch den 16. Saisonsieg seinen Play-off-Platz. Ergebnisse und Tabelle | 18.03.2024 21:54