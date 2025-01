Stand: 20.01.2025 21:55 Uhr BBL: Rasta Vechta holt wichtigen Sieg bei den Würzburg Baskets

Rasta Vechta hat am Montagabend einen wichtigen Sieg im Kampf um die Play-off-Plätze in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Die Niedersachsen setzten sich bei den Würzburg Baskets mit 86:74 (40:33) durch und hat nun acht Siege auf ihrem Konto. Zudem hat Vechta noch eine Partie weniger ausgetragen als Würzburg (neun Erfolge). Erfolgreichster Schütze für die Mannschaft von Coach Martin Schiller war Brandon Randolph mit 18 Zählern. Für die Gastgeber traf Jhivvan Jackson am häufigsten (20 Punkte).