Stand: 10.03.2024 19:13 Uhr BBL: Rasta Vechta gelingt Überraschung

Rasta Vechta hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) Bayern München die erste Niederlage nach zuvor 14 Siegen in Folge beigebracht. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag mit 90:88 nach Verlängerung in München. Dabei machten sie einen 40:56-Pausenrückstand wett. Topscorer bei den Bayern war Carsen Edwards mit 18 Punkten, bei Vechta erzielte Chip Flanigan 17 Punkte. Die Hamburg Towers gewannen das Nordduell bei den Löwen Braunschweig mit 81:70 (43:38). Ergebnisse und Tabelle BBL: | 10.03.2024 19:15