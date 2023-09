Stand: 24.09.2023 17:19 Uhr BBL-Pokal: Towers zittern sich weiter - Artland Dragons ausgeschieden

Die Hamburg Towers haben eine Blamage im BBL-Pokal gerade noch verhindert. Der Basketball-Bundesligist erkämpfte sich mit viel Mühe und Not am Sonntag im Erstrundenspiel beim ProA-Team Dresden Titans einen 88:85 (53:39)-Erfolg und zog damit ins Achtelfinale ein. Für den Hamburger Club war es zugleich der erste Sieg bei der dritten Teilnahme an diesem Wettbewerb. Zweitligist Artland Dragons aus Quakenbrück verlor gegen den Bundesligisten Baskets Bamberg 67:78 (31:48). Ergebnisse BBL-Pokal | 24.09.2023 17:17