BBL-Pokal: Baskets Oldenburg und BG Göttingen mit Heimspielen

Die beiden verbliebenen Nord-Basketballclubs im Wettbewerb haben im Viertelfinale des BBL-Pokals Heimspiele zugelost bekommen. Die Baskets Oldenburg empfangen Braunschweig-Bezwinger Heidelberg, die BG Göttingen hat Meister und Pokalsieger Alba Berlin zu Gast. Die Duelle um den Einzug ins Final Four werden am 3. oder 4. Dezember ausgetragen, die genauen Ansetzungen will die BBL in Kürze bekanntgeben. | 19.10.2022 14:42