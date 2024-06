Stand: 13.06.2024 17:28 Uhr BBL: Point Guard Russell verlässt die Baskets Oldenburg

Die Baskets Oldenburg müssen in der kommenden Saison auf ihren Starspieler DeWayne Russell verzichten. Der Point Guard aus den USA kann mit einem Buyout aus seinem noch ein Jahr laufenden Vertrag aussteigen und macht von dieser Möglichkeit Gebrauch. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Donnerstag mit. Der 30-Jährige wird sehr wahrscheinlich zu einem Club in Südeuropa wechseln. Russell war vor zwei Jahren nach Oldenburg gekommen und in seiner ersten Saison zum besten Offensivspieler der Liga gewählt worden. | 13.06.2024 17:28