Stand: 18.05.2023 17:07 Uhr BBL-Play-offs: Göttingen verliert auch Spiel zwei in München

Die Basketballer der BG Göttingen stehen in den Bundesliga-Playoffs vor dem Aus. Gegen den FC Bayern München verloren die Niedersachsen am Donnerstag auch das zweite Auswärtsspiel mit 85:87 (43:55) und liegen in der Best-of-five-Serie mit 0:2 zurück. Ein weiterer Erfolg beschert der Mannschaft von Cheftrainer Andrea Trinchieri den Einzug in die nächste Runde. Am kommenden Sonntag steigt das dritte Spiel der Serie in Göttingen. Ergebnisse | 18.05.2023 20:54