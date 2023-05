Stand: 16.05.2023 22:30 Uhr BBL-Play-offs: Göttingen unterliegt Bayern München

Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat in der Play-off-Viertelfinalserie gegen Bayern München eine Auftaktniederlage hinnehmen müssen. Die Niedersachsen verloren am Dienstagabend auswärts mit 67:87 (36:44). Nick Weiler-Babb war mit 15 Punkten bester Werfer der Gastgeber, erfolgreichster Schütze der Partie aber war Göttingens Mark Smith mit 16 Zählern. Das zweite Match findet am Donnerstag (18 Uhr) ebenfalls in München statt. Ergebnisse | 16.05.2023 22:30