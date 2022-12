Stand: 06.12.2022 22:44 Uhr BBL: Oldenburg und Braunschweig verlieren

Die Baskets Oldenburg haben sich im Topduell der Basketball-Bundesliga (BBL) geschlagen geben müssen. Beim FC Bayern München unterlagen die Niedersachsen am Dienstagabend knapp mit 77:81 (31:44). Trey Drechsel war mit 16 Punkten bester Werfer der Baskets, die in der Tabelle Fünfter bleiben. Bereits die sechste Niederlage im achten Saisonspiel gab es für die Löwen Braunschweig. Gegen Meister Alba Berlin hielt der Tabellen-Drittletzte zwar gut mit, verlor am Ende aber in eigener Halle mit 90:95 (43:44). David Krämer war mit 31 Punkten bester Werfer der Braunschweiger. | 06.12.2022 22:43