Stand: 17.06.2024 11:51 Uhr BBL: Kenneth Ogbe wechselt von Oldenburg nach Hamburg

Flügelspieler Kenneth Ogbe wechselt in der Basketball Bundesliga (BBL) vom früheren Meister Baskets Oldenburg zu den Towers Hamburg. Der 29-Jährige, der von 2020 bis 2022 achtmal in der deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz kam, erhält einen Einjahresvertrag. Nach jeweils zwei Jahren bei Alba Berlin (2018–2020), Brose Bamberg (2020-2022) und Oldenburg (2022–2024) ist Hamburg die vierte BBL-Station für Ogbe. Der gebürtige Münchner hat fünf Jahre College-Basketball in Utah gespielt. | 17.06.2024 11:51