Stand: 03.02.2024 22:29 Uhr BBL: Niederlagen für Rostock, Hamburg und Göttingen

In der Basketball-Bundesliga (BBL) hat es am Samstagabend in drei Spielen gleich drei Niederlagen für die Nordclubs gegeben. Am dichtesten dran an etwas Zählbarem waren noch die Rostock Seawolves, die zu Hause ein 90:94 (44:49) gegen die Chemnitz 99ers, die die Tabelle nach wie vor anführen, hinnehmen mussten. Die BG Göttingen kam bei den Riesen Ludwigsburg mit 72:97 (33:40) gehörig unter die Räder. Die Hamburg Towers unterlagen in eigener Halle gegen die Baskets Bonn mit 80:87 (43:38). Übersicht | 03.02.2022 22:05