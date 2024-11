Stand: 16.11.2024 22:25 Uhr BBL: Löwen Braunschweig und Baskets Oldenburg siegen

Die Löwen Braunschweig haben am neunten Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) für eine Überraschung gesorgt. Die Niedersachsen fügten den Niners Chemnitz zum ersten Mal nach zuvor fünf Siegen in Folge wieder eine Niederlage bei. Braunschweig setzte sich mit 82:74 (42:39) durch. Erfolgreichster Spieler der Gastgeber war Arnas Velicka mit 20 Punkten. Die Baskets Oldenburg setzten sich in eigener Arena nach Verlängerung mit 102:92 (44:39, 84:84) gegen die Frankfurt Skyliners durch. Ergebnisse und Tabelle | 16.11.2024 22:24

