Stand: 28.04.2024 17:50 Uhr BBL: Löwen Braunschweig schlagen Alba Berlin

Die Löwen Braunschweig haben in der Basketball Bundesliga (BBL) einen überraschenden Heimsieg gefeiert. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntag gegen den Tabellenzweiten und elfmaligen Meister Alba Berlin mit 90:81 (49:31) durch. Bester Braunschweiger Werfer war Jilson Bango mit 18 Punkten. Rasta Vechta kassierte hingegen eine Heimniederlage. Beim 87:89 (47:54) gegen Würzburg war Chip Flanigan mit 20 Zählern am erfolgreichsten. | 28.04.2024 17:48