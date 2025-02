Stand: 28.02.2025 22:04 Uhr BBL: Löwen Braunschweig gehen in Ulm unter

Das Überraschungsteam der Löwen Braunschweig hat am 22. Spieltag der Basketball Bundesliga (BBL) eine deutliche Niederlage kassiert. Die Niedersachsen, die als Tabellenzweiter in die Partie beim bisherigen Dritten Ulm gegangen waren, unterlagen am Freitagabend mit 75:111 (35:45). Durch das Ergebnis tauschten die beiden Teams die Plätze. Braunschweig belegt nach 21 absolvierten Partien nun den dritten Rang. Ergebnisse und Tabelle | 28.02.2025 22:02