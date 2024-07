Stand: 17.07.2024 12:26 Uhr BBL: Hamburg Towers verpflichten Guard Jaizec Lottie

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat Jaizec Lottie vom lettischen Meister und Pokalsieger VEF Riga unter Vertrag genommen. Der 26 Jahre alte Amerikaner erhält bei den Hanseaten vorerst einen Kontrakt für ein Jahr. Vor seiner Zeit in Lettland spielte der 1,88 Meter große Guard in der Schweiz und in Italien. "Jaizec ist ein Spieler, den wir schon länger verfolgen", sagte Cheftrainer Benka Barloschky laut Mitteilung. Lottie sei hungrig und bereit, in Hamburg "den nächsten Schritt zu machen". | 17.07.2024 12:26