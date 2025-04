Stand: 30.04.2025 22:19 Uhr BBL: Hamburg Towers verlieren, Rasta Vechta bezwingt Heidelberg

Die Hamburg Towers haben einen herben Dämpfer im Kampf um die Play-Ins in der Basketball-Bundesliga (BBL) hinnehmen müssen. Nach zuvor sieben Heimsiegen in Folge riss die Serie beim 93:114 (49:59) gegen die Bamberg Baskets. Johnathan Stove und Brae Ivey erzielten jeweils 23 Punkte für Hamburg. Rasta Vechta feierte derweil einen 78:60 (42:26)-Heimsieg gegen Heidelberg. Bester Werfer Vechtas war Brandon Randolph mit 30 Punkten. Die Löwen Braunschweig verloren in Bonn 81:85 (47:40). Tre Mitchel markierte 20 Punkte. Ergebnisse/Tabelle | 30.04.2025 22:11