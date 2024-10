Stand: 06.10.2024 20:36 Uhr BBL: Hamburg Towers gewinnen Nordduell gegen Baskets Oldenburg

Den Hamburg Towers ist auch im zweiten Heimspiel in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga ein Sieg geglückt. Vor 2.774 Zuschauern in der Inselpark Arena setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky gegen die Baskets Oldenburg dank eines starken Schlussviertels 87:78 (41:43) durch. Eine klare Niederlage gab es für die BG Göttingen, die gegen Meister Bayern München 81:95 (45:43) verlor. Und auch Rasta Vechta zog den Kürzeren: Die Niedersachsen unterlagen bei den Chemnitz 99ers 77:88 (34:44). Überblick BBL | 06.10.2024 20:35