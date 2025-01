Stand: 10.01.2025 22:01 Uhr BBL: Hamburg Towers bezwingen Baskets Bonn

Den Hamburg Towers ist im Kampf um den Einzug in die Play-Ins der Basketball-Bundesliga (BBL) ein weiterer Erfolg gelungen. Das Team von Coach Benka Barloschky setzte sich am Freitagabend vor 3.400 Fans in der ausverkauften Inselpark Arena mit 91:84 (39:43) gegen die Baskets Bonn durch und feierte damit den sechsten Sieg im 14. Spiel. Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war Brae Ivey (17 Punkte). Ergebnisse und Tabelle | 10.01.2025 22:00