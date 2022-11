Stand: 27.11.2022 18:30 Uhr BBL: Göttingen schlägt Alba Berlin, Rostock Seawolves verlieren

Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) für eine Überraschung gesorgt. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag gegen Meister Alba Berlin mit 96:95 (45:43). Mark Smith überragte bei Göttingen mit 33 Punkten. Die Rostock Seawolves kassierten beim 84:91 (41:43) gegen Heidelberg derweil ihre vierte Niederlage in Folge. Bester Werfer beim Aufsteiger war Jordan Roland mit 17 Punkten. Ergebnisse und Tabelle | 27.11.2022 18:30