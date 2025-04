Stand: 26.04.2025 16:02 Uhr BBL: Braunschweig und Vechta feiern Auswärtssiege

Die Löwen Braunschweig haben das Verfolgerduell in der Basketball Bundesliga (BBL) in Heidelberg klar gewonnen und den Gegner in der Tabelle überholt. Nach einem 94:74 (49:40), dem 17. Sieg im 28. Saisonspiel, ist das Team von Trainer Jesús Ramírez neuer Dritter. Heidelberg (16:12) rutschte auf Rang sechs ab. Auch Rasta Vechta holte am Sonnabend einen Auswärtssieg - 75:74 (42:31) hieß es am Ende bei den Skyliners Frankfurt. Vechta ist in der Tabelle Elfer. Ergebnisse und Tabelle | 26.04.2025 20:47