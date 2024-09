Stand: 22.09.2024 18:53 Uhr BBL: Braunschweig und Rostock Seawolves mit Auftaktsiegen

Die Löwen Braunschweig und die Rostock Seawolves sind mit Siegen in die neue Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) gestartet. Braunschweig setzte sich am Sonntag mit 96:77 (35:37) bei den Bamberg Baskets durch. Luka Scuka war mit 26 Punkten erfolgreichster Schütze der Niedersachsen. Rostock machte es in seiner Partie beim Mitteldeutschen BC spannender. Die Mecklenburger gewannen erst nach Verlängerung mit 87:84 (76:76, 42:39). Bester Werfer der Seawolves war Bryce Hamilton mit 23 Zählern. Ergebnisse und Tabelle | 22.09.2022 18:53

