BBL: Baskets Oldenburg verlieren in Bonn

Die Baskets Oldenburg müssen in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter um die Teilnahme an den Play-offs zittern. In Bonn kassierten die Niedersachsen am Dienstagabend ihre 14. Saisonniederlage. Nach dem 85:100 (44:55) stehen die Oldenburger weiterhin auf dem letzten Play-in-Platz zehn. Bester Werfer der Baskets war Ebuka Izundu mit 18 Punkten. | 26.03.2024 22:56