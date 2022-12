Stand: 27.12.2022 21:18 Uhr BBL: Baskets Oldenburg gewinnen bei den Hamburg Towers

Die Baskets Oldenburg haben das Nordduell in der Basketball Bundesliga (BBL) bei den Hamburg Towers gewonnen. Am Dienstagabend setzten sich die Niedersachen knapp mit 96:95 (53:47) durch. Beste Werfer in der mit 3.400 Zuschauern ausverkauften Inselparkhalle waren Trey Drechsel (Oldenburg/27 Punkte) und Kendale McCullum (Hamburg/25.). Sieben Sekunden vor dem Ende hatten die Towers nach einem Dreier von James Woodard ausgeglichen, dann sorgte DeWayne Russell per Freiwurf für die Entscheidung. | 27.12.2022 21:17