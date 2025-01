Stand: 03.01.2025 22:12 Uhr BBL: BG Göttingen verliert knapp beim Tabellenzweiten

Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) die nächste Niederlage kassiert. Die Niedersachsen unterlagen am Freitagabend im ersten Spiel des neuen Jahres beim Tabellenzweiten Würzburg Baskets mit einem Punkt verloren - 78:79 (36:43). Für die Göttinger war es im zwölften Saisonspiel die elfte Niederlage, die BG ist abgeschlagen Tabellenletzter in der BBL. Tra Holder war mit 17 Zählern bester Werfer der Niedersachsen. Ergebnisse und Tabelle | 03.01.2025 22:12